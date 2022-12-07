Когда захотелось есть перед сном: помидоры юмурта от шеф-повара Емельяненко

Время близится ко сну. Ужин давно переварен, а в желудке урчит. Выход есть. Кулинарный блогер и шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как можно быстро и вкусно перекусить перед сном.

Помидоры юмурта (ударение на последнем слоге) — это любимое блюдо азербайджанцев. Оно чем-то напоминает обычную яичницу с помидорами, но есть разница в технологии приготовления. Секрет — топленое масло, которое придаст блюду особенный, нестандартный карамельный аромат.

Шеф предостерег: использовать сливочное масло нельзя. Оно придает помидорам белесый цвет, а с топленым маслом помидоры сохраняют свой сочный оттенок.

Ингредиенты

Томаты — 500 граммов;

Куриные яйца — 5 штук (300 граммов);

Топленое масло;

Соль;

Зелень — для украшения;

Лаваш — для подачи.

Способ приготовления

Помидоры берем покрупнее, чтобы их было удобно натереть на терке. Режем их пополам. Получившиеся половинки трем, но без шкурки, иначе «лохмотья» от помидора будут неэстетично выглядеть, застревать в зубах, да и перевариваются они плохо.

На кончик ножа набираем топленое масло и кладем его на сковороду. Разогреваем ее и выливаем получившуюся жижу от помидоров. Главное — выпарить влагу. Жарить необходимо на высокой температуре, чтобы получить консистенцию томатной пасты.

Затем солим содержимое сковороды.

Пять яиц разбиваем в миску. Добавляем щепотку соли. Яйца слегка взбиваем так, чтобы не было пены.

Как выпарится вода, добавляем еще топленого масла — две столовые ложки.

К смеси вливаем яйца. Смешиваем ингредиенты аккуратно лопаткой, чтобы яйцо свернулось. Содержимое должно получиться кусочками.

Подаем на стол вместе с лавашом.

Приятного аппетита!

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