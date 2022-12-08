Разводы и прокрастинация: психиатр о том, как удаленка влияет на жизнь человека

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 12

Психиатр Бек: удаленная работа приводит к росту разводов и тревожных расстройств

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Удаленная работа приводит к росту тревожных расстройств, разводов и негативе для всей компании. Почему это происходит?

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru психиатр Антон Бек рассказал о том, как удаленная работа влияет на человека и коллектив.
По словам специалиста, из-за удаленки наблюдается рост тревожных расстройств, разводов и негатива для всей компании.

«Статистика нам говорит, что во время перевода на удаленку идет рост бракоразводных процессов. Мамы, которые работают на удаленке, попадают тоже в ситуацию, где нет правильного выхода», — отметил психиатр.

Мамы в безвыходной ситуации, потому что ребенок хочет внимания, а от работы отвлекаться нельзя.

«Откажешь ребенку — ты плохая мама, отвлечешься от рабочих процессов, уделишь время ребенку — снижается эффективность, концентрация внимания падает, это повышает уровень стресс-гормона кортизола в крови, естественно психоэмоциональный фон снижается, и мы получаем рост психических расстройств, тревожно-агрессивных состояний, алкоголизации», — пояснил Антон Бек.

Удаленная работа также негативно сказывается и на самой работе непосредственно. Как отметил психиатр, сотрудник не может сосредоточить все внимание на рабочих процессах, и это негативно влияет на его эффективность и на всю компанию в целом.

Границы личного времени и рабочего смываются, человек зачастую проваливается в трудоголизм или наоборот становится ленивым, прокрастинирует вместо того, чтобы быть эффективным на рабочем месте. Естественно, все это влияет негативно на всю компанию в целом.

«Вот такие последствия может ощутить человек, который работает достаточно долгое время на удаленке», — подытожил психиатр.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли на удаленке сойти с ума.

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