Можно ли сойти с ума, работая удаленно — вердикт психиатра

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 025

Психиатр Бек предупредил о риске возникновения психических расстройств из-за удаленки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Röder; 5-tv.ru

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По мнению специалиста, такой формат работы подразумевает большой стресс и влияет на все сферы жизни человека.

О том, может ли удаленный формат работы привести к развитию психических расстройств у человека, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал психиатр Антон Бек.

По его словам, удаленка является ударом по всем сферам жизни сотрудника — от семейной до психоэмоциональной. Поэтому такой формат работы может провоцировать психические заболевания.

«Рост психических расстройств имеет место, потому что удаленная работа подразумевает большой стресс. Это удар по всем сферам жизни человека — по семейной, по социальной, по финансовой, по психоэмоциональной сфере жизни», — отметил психиатр.

Человек начинает сходить с ума, если длительное время работает удаленно, потому что у него размываются границы личного и рабочего времени, появляются проблемы в личной жизни и карьере. Все это приводит к большому стрессу.

«Общий фон семьи на рабочем месте страдает у человека, который длительное время находится на удаленке. Он теряет чувство сопричастности, общности. Размываются границы между личным временем и рабочим временем», — объяснил Антон Бек.

Ранее 5-tv.ru писал, что работа на удаленке повышает риск тромбоза.

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Можно ли сойти с ума, работая удаленно — вердикт психиатра

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