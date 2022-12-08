Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 38

Ранее в акватории Черного моря были сбиты еще два БПЛА.

Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Корабль Черноморского флота сбил беспилотный летательный аппарат в акватории Серного моря в Севастополе. Об этом восьмого декабря сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко», — написал он в своем Telegram-канале.

Как известно, накануне, 6 декабря, сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Севастополе, еще ранее, 23 ноября, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ударили по пяти беспилотным летательным аппаратам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев угрожает атаковать российские объекты вплоть до Сибири.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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