Киев угрожает атаковать российские объекты вплоть до Сибири

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Financial Times: украинские чиновники угрожают атаковать российские объекты даже в Сибири

Киев угрожает атаковать российские объекты вплоть до Сибири

Фото: Reuters / LEAH MILLIS5

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Власти Украины намекают на появление у них некоего «супероружия» собственного производства.

Киевский режим угрожает новыми атаками по российским объектам, расположенным, в том числе в Сибири. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинского правительства по вопросам обороны.

«У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири», — приводит издание слова собеседника.

Он отметил, что планируемые атаки вряд ли помогут Киеву победить в конфликте, однако он якобы могут повлиять на Россию в тех вопросах, которые «не хочет поддерживать Запад».

Также издание цитирует украинского инженера, который якобы участвует в создании беспилотников для украинской армии. Он заявил, что дроны, которые использовались для недавней атаки на российские аэродромы, могли лететь со скоростью, близкой к скорости звука.

Ранее The Washington Post со ссылкой на анонимный источник в украинской власти сообщила, что Киев публично взял на себя ответственность за атаки на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском. При этом речь в беседе шла об «очень успешных и эффективных» украинских беспилотниках.

Напомним, 5 декабря Минобороны РФ сообщило о попытках нанести удары реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс — в Саратовской. Обломки перехваченных дронов повредили обшивку двух самолетов, погибли в результате трое военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Белом доме заявили, что не предоставляют Украине возможность атаковать российские территории, но продолжают оказывать военную помощь и поставлять оружие.

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