Уборщик против легенды: за что убили Джона Леннона

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 93

Со дня убийства Джона Леннона прошло 42 года

Уборщик против легенды: за что убили Джона Леннона

Фото: www.globallookpress.com / k09

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Убийца артиста даже женился на японке, чтобы скопировать жизнь кумира.

В этот день в 1980 году 25-летинй Марк Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона и сел на асфальт, раскрыв книгу «Над пропастью во ржи». Что привело его к такому поступку?

Вот уже 40 лет Марк Чепмен отбывает пожизненный срок в тюрьме и каждые два года подает прошение на досрочное освобождение. Каждый раз ему отказывают. Маловероятно, что самого известного убийцу в мире отпустят на свободу. Тысячи фанатов The Beatles регулярно выступают за то, чтобы Чепмен оставался в тюрьме навечно. Тем более, суд признал его вменяемым.

Почему он решился на хладнокровное убийство кумира? Известно, что Марк Чепмен рос в неблагополучной семье. С детства он слушал The Beatles, но разочаровался в Ленноне когда стал частью религиозной общины.

Чепмен перебивался с одной работы на другую, постоянно увольняясь из-за конфликтов. В это время Джон Леннон женился на Йоко Оно и стал богат, успешен и знаменит.

Юноша попытался повторить жизнь певца и тоже женился на японке, но попал в психиатрическую клинику с диагнозом «клиническая депрессия». Там милого и обходительного парня полюбили и предложили работать уборщиком. Но навязчивые мысли не проходили.

Марк Чепмен снова и снова перечитывал книгу Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и считал себя главным героем Холденом Колфилдом. 23 октября Марк отправился в Нью-Йорк с целью убить Леннона, но заколебался и не смог. Он вернулся домой, признался во всем жене и соврал ей, что выбросил пистолет в океан. Мужчина снова попытался жить обычной жизнью, но снова зависть к Леннону взяла верх — он снова поехал в Нью-Йорк.

8 декабря Марк Чепмен пришел на студию звукозаписи и попросил у Джона Леннона поставить автограф на альбоме, и фотограф запечатлел этот момент. Через считанные минуты на глазах у Йоко Оно «поклонник» выпустил в Джона Леннона пять пуль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сообщал Джон Леннон в своем предсмертном письме.

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