Тайна на $64 тысячи: о чем сообщал Джон Леннон в своем предсмертном письме

Кому адресовал записку легендарный музыкант The Beatles? Кто теперь ее владелец?

На очередном масштабном аукционе за 64 тысячи долларов (более 3,9 миллиона рублей по текущему курсу — Прим. ред.) было продано тайное предсмертное письмо Джона Леннона. Записку музыкант успел передать всего за несколько часов до собственной кончины, передает NME.

Кому и зачем?

Как стало известно, 8 декабря 1980 года, незадолго до смерти, легендарный музыкант The Beatles размышлял о голосовании на ежегодном собрании корпорации, которая управляла мультимедийными вопросами коллектива. В письме, обращенном к своему бухгалтеру Барри Николсу, Леннон рассуждает о назначении троих доверенных лиц, чтобы те отдали голос от его имени.

Собрание, о котором так беспокоился Джон, в итоге провели спустя девять дней после убийства музыканта. В Лондоне. Богатый собственник эксклюзивного письма пожелал остаться инкогнито.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. Марк Чепмен получил пожизненное заключение за лишение жизни легендарного артиста. Выстрелы, потрясшие мир, прозвучали в декабре 1980 года. Марк пять раз выстрелил в спину Леннону, когда тот вместе с женой возвращался из студии звукозаписи в свою квартиру в Нью-Йорке Чепмен не пытался бежать с места преступления.