Без фанатизма: назван главный ТОП антитрендов новогодних украшений и подарков

Перед праздничной ночью всегда хочется превратить свой дом в сказку. Как это сделать грамотно?

Новогодние праздники уже совсем скоро и люди готовятся к украшению жилища. Сразу назревает вопрос: как изящно и со вкусом придать интерьеру ноты праздника? Руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава рассказала изданию «Вечерняя Москва», какие игрушки и украшения не стоит использовать в преображении дома.

Чрезмерный декор

Первое, чего стоит избегать — визуальный шум. Постарайтесь грамотно расставить акценты, на которые в первую очередь нужно обращать внимание. Например, венок лучше вешать на дверь, ведь люди всегда смотрят на нее при выходе из комнаты.

Лучше отказаться от безвкусных бумажных салфеток с новогодними рисунками, они могут расфокусировать внимание. Также лучше воздержаться от мишуры, она выглядит дешево. Чтобы точно не ошибиться при декоре — ищите вдохновение в минимализме и деликатно подходите к каждой детали.

Слишком много света

Новогодняя ночь у многих ассоциируется с множеством огоньков на гирляндах, которые завораживающе переливаются светящимся танцем. Какой бы восторг не вызывали очередные свечки и фонарики — во всем есть своя мера. Все-таки, это сказочный праздник, а не ночной клуб для тусовок. Лучше сделать основной акцент на елке — все огни вешайте на нее. Пусть символ Нового года горит ярче всего!

Количество не равно качество

Уже в начале декабря во всех магазинах на прилавке красуются елочные игрушки, гирлянды, дождики и прочие элементы новогодних декораций. Мало кому нравится участвовать в безумной толпе опомнившихся покупателей и хватать последнюю мишуру. Лучше один раз купить достойные украшения, которые прослужат еще несколько лет, чем каждый год идти за очередным убранством.

Подарки

А что насчет приятных сюрпризов? В этом тоже есть свои «антитренды». Например, носки, фигурки, статуэтки с мягкими игрушками лучше не дарить. Так считает психолог Ольга Анисимович.

«Любой человек независимо от возраста не хочет получить то, что ему не нужно и не пригодится. Тут нужно исходить из индивидуальных предпочтений», — приводит ее слова издание «Вечерняя Москва».

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