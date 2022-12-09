Вкусная прическа: из желудка сургутской девочки изъяли огромный ком волос — фото

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

В Сургуте хирурги извлекли из желудка ребенка 20-сантиметровый ком волос

Вкусная прическа: из желудка сургутской девочки изъяли огромный ком волос — фото

Фото: www.globallookpress.com / Romain Fellens

Читайте нас в: Дзен Новости

Иногда безобидное проглатывание волосков может привести к мучительному кошмару.

Школьница из Сургута поступила в больницу с болями в животе и многократной рвотой. Врачи оперативно стали обследовать ребенка. После выявления причины тревожных симптомов медики срочно госпитализировали юную пациентку. Оказалось, почти весь ее желудок занимает огромный ком из волос. У девочки развился так называемый симптом Рапунцель, когда люди непроизвольно поедают свой волосяной покров.

Врачи извлекли комок волос из желудка 12-летней жительницы Сургута; Фото: Telegram / aadobrovolskii

«Если привычка жевать волосы сохраняется, трихобезоар, постепенно увеличиваясь в размерах, заполняет всю полость желудка, приводя, в ряде случаев, к развитию опасных осложнений — изъязвлению слизистой оболочки желудка, возникновению желудочного кровотечения, непроходимости кишечника. Из-за больших размеров инородного тела единственным методом лечения является операция», — сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в Telegram-канале.

Он отметил, что бригада детских хирургов успешно провела операцию. В результате процедуры из желудка ребенка извлекли трихобезоар размером примерно 20 на 12 сантиметров. Сейчас юная пациентка чувствуют себя хорошо, ее уже готовят к выписке из больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему ребенок рождается с хвостом и как это исправить.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.38
-0.19 65.84
0.16
Астролог прояснила, кем были разные знаки зодиака в прошлой жизни

Последние новости

16:12
«Он отрезвил публику»: Катя Лель поддерживает планы Илона Маска на инопланетян
16:03
Лукашенко об интервью Меркель: «Это не просто отвратительно, это мерзко!»
16:00
«Работают ребята»: в жизни SHAMAN появилась охрана
15:51
Вкусная прическа: из желудка сургутской девочки изъяли огромный ком волос — фото
15:43
Обморок или смерть: чем опасен полный отказ от сахара
15:27
В Подмосковье 10 человек пострадали в аварии с автобусом и фурой

Сейчас читают

Лидер группы «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за спора о фонограммах
Ничто не страшно: как войска РХБЗ моделируют жуткие сценарии применения ВСУ химоружия
Молодая жена Петросяна похвасталась формами на новом фото
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео