Опухоль или мутация? Почему ребенок рождается с хвостом и как это исправить

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 564

Врач Соловьева: чаще всего хвост у детей является следствием мутаций

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sheldonâ€ Cooper; Личный архив Надежды Соловьевой; 5-tv.ru

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Недавний случай в Мексике, где девочка родилась с шестисантиметровым хвостом, вызвал огромный ажиотаж. Младенец был доношенным, беременность матери протекала без осложнений. Хвост был покрыт кожей и тонкими волосами и содержал артерии, вены и пучки нервов. Отросток решено было удалить, потому что он продолжал расти. Подобный случай был первым в Мексике и вызвал вопросы среди медиков. Ситуацию прокомментировала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru эксперт персонализированной медицины Надежда Соловьева.

По словам врача, когда ребенок рождается с хвостом, это носит название атавизма (появление у потомка признаков, свойственных его отдаленным предкам — Прим. ред.). Как правило, это проявляется после мутаций или скрытых генов, которые какое-то время из поколения в поколение не передавались. Если мама и папа — носители такого скрытого признака, он может проявиться у ребенка.

«Когда рождаются люди с хвостами, и это явление носит название атавизма, возвращение к предкам, появляется это, как правило, в результате мутаций. Мутация — это результат какого-то вредного воздействия в период беременности женщины, когда появляются либо исчезают лишние гены», — объяснила Надежда Соловьева.

Хвост может принести много неудобств, как внешних, так и внутренних. Врач рассказала, чем он опасен для дальнейшей жизни ребенка.

«В зависимости от того, что находится в этом хвосте, могут быть самые разные проблемы в последующем у детей. Если хвост всего лишь является кожей и хрящом без избыточного количества мягких тканей, то это просто косметический дефект, который удаляется и в последующем, в общем-то, не очень влияет на жизнь человека. Если же он (хвост — Прим. ред.) содержит дополнительные какие-то образования, дополнительные ткани, то в последующем это может привести к опухоли», — рассказала эксперт.

Если причина не в генах, то врач выделяет несколько внешних факторов, которые могут вызвать такой дефект у плода. Это радиация, вредные химические воздействия и вирусные инфекции. По словам Соловьевой, первые три месяца беременности женщины самые уязвимые для плода, и любой вирус может привести к нарушениям, если это произойдет в определенный период размножения клеток.

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