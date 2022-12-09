Встреча РФ и США по «вопросам-раздражителям» проходит в Стамбуле

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Американская сторона не станет обсуждать «никакие смысловые вопросы».

Встреча РФ и США по «вопросам-раздражителям» проходит в Стамбуле

Фото: ERDEM SAHIN / ТАСС

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Встреча российских и американских дипломатов по «вопросам-раздражителям» проходит в столице Турции. Предметом обсуждения станут трудности с визами, размена дипломатического состава и другие несущие вопросы.

«Сегодня в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд, обсуждается, как должны или не должны функционировать загранучреждения и так далее», — заявил источник изданию ТАСС.

Однако в материале отмечается, что с точки зрения дипломатических связей это не означает какого-либо трекинга или дополнительного выхлопа. Американская сторона не станет обсуждать «никакие смысловые вопросы», встреча состоится для двусторонней консультативной комиссии и этих раздражителей.

Ранее Белый дом объяснил слова президента США Джо Байдена о вероятном диалоге с российским коллегой Владимиром Путиным касаемо урегулирования украинского конфликта. Лидер Штатов намерен разговаривать с главой РФ только в случае инициативы Путина. Однако президент России неоднократно отмечал, что всегда готов к переговорам по ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как печатный станок в США заставляет голодать весь остальной мир.

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