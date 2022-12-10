Исчезнувший десять лет назад человек найден мертвым и под другим именем в США

Необычная история случилась с жителем Нью-Йорка там найден труп мужчины, которого в стране искали целых десять и даже сняли сериал о его загадочном исчезновении на канале Discovery. А обнаружили в итоге под другим именем и без признаков жизни. Об этом сообщается на сайте канала NBC.

По информации издания, мужчину звали Робертом Хоугланом, до тех пор, пока он не пропал без вести. Близкие и знакомые видели его последний раз 28 июля 2013 года на заправочной станции в Ньютауне штата Коннектикут. После этого никто ничего о нем не слышал — тревогу забили после того, как он не вышел на работу и не забрал одного из членов семьи из аэропорта. Все, что осталось после него — кошелек, лекарства и мобильный телефон в его доме, а также семейные автомобили.

Долгие годы полиция Штатов искала пропавшего по всей стране, делом о загадочном исчезновении интересовались ведущие СМИ — еще бы, история в духе сериала «Настоящий детектив». И кто бы подумал, что тайна будет раскрыта неожиданным образом: шериф округа Салливан в штате Нью-Йорк связался с полицией Ньютауна и сообщил об обнаружении умершего мужчины, у которого при себе были документы на имя Роберта Хоугланда. Прибывшие из Коннектикута полицейские подтвердили личность умершего. На момент смерти ему было 59 лет, и жил он в округе Салливан под новым именем Ричард Кинг.

Неизвестные страницы биографии шокировали членов семьи умершего, у которых пока больше вопросов, чем ответов. Внести какую-то ясность сейчас пытается сын умершего, Кристофер Хоугланд. Мужчина сейчас живет в Миннесоте и планирует в ближайшее время встретиться со своими родственниками по отцу, о существовании которых даже не подозревал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья из Доминиканы раскопала могилу бабушки спустя 10 лет, и ее труп почти не изменился.