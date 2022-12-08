Как живая: семья раскопала могилу бабушки через 10 лет и была шокирована ее видом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 396

Семья из Доминиканы раскопала могилу бабушки спустя 10 лет и ее труп почти не изменился

Как живая: семья раскопала могилу бабушки через 10 лет и была шокирована ее видом

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

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По мнению местных, покойная была хорошим человеком и потому ее тело не разлагалось.

Семья в Доминиканской Республике провела эксгумацию своей бабушки спустя десять лет после ее похорон. Однако увиденное шокировало родных — труп отлично сохранился после десятилетнего заточения. Волосы бабули остались такими же густыми и пышными, а кости не развалились в разные стороны. При желании труп даже можно поставить в вертикальное положение.

Газета The New York Post опубликовала шокирующие фото из могилы. По мнению местных жителей, которые хорошо знали покойницу, ее тело в отличном состоянии из-за прекрасной души.

«Она была хорошим человеком в жизни. Вот почему она до сих пор сохранилась», — цитирует издание одного из местных поселенцев.

Комментарии людей вокруг разразились удивлением. Больше всего жители впечатлены кожей бабушки. Она целая, невредимая, будто время обернулось вспять. Да, оттенок отличается от живого, однако тело пролежало в могиле десять лет и, по-хорошему, от него вообще не должно было что-то остаться.

При этом некоторые представители общества осудили семью мертвой старушки. Эксгумация — довольно спорная процедура и не все люди поддерживают это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья купила чемодан с засохшими останками детей.

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