Пограничники Белоруссии обнаружили полуживого беженца на границе с Латвией

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 84

В Погранкомитете страны отмечают, что это не первый вопиющий инцидент с беженцами за последние несколько недель.

Пограничники Белоруссии обнаружили полуживого беженца на границе с Латвией

Фото: Wojtek Jargilo / ТАСС

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Еле живого беженца из Сирии обнаружили белорусские пограничники в районе границы с Латвией. Как отметили в Погранкомитете страны, человек был в ужасном состоянии. Ему требовалась незамедлительная помощь.

«8 декабря на белорусско-латвийской границе пограничным нарядом обнаружен мужчина восточной внешности в бессознательном состоянии. При себе у него была копия паспорта гражданина Сирии. <…> Установлено, что латвийские силовики вытеснили иностранца на белорусскую территорию», — отмечалось в официальном сообщении.

gpk.gov.by

Мужчина оказали всю необходимую помощь и передали медикам. По факту среди его диагнозов — признаки истощения и обморожения. Кроме того врачи диагностировали у мужчины сахарный диабет.

Вопиющие инциденты с беженцами на белорусской границе повторяются с ужасающим постоянством. Не так давно пограничники обнаружили мертвого темнокожего человека. Тело лежало возле калитки, предназначенной для миграции животных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исчезнувшего десять лет назад человека нашли мертвым под другим именем в США.

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