Политика не рассорила: сын Повалий трогательно обратился к маме в день рождения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Сын Таисии Повалий трогательно поздравил артистку с днем рождения

Политика не рассорила: сын Повалий трогательно обратился к маме в день рождения

Фото: Instagram* / tpovaliyofficial

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С начала спецоперации артистка, родившаяся в Киевской области, поддержала Россию. Наследник со временем понял — обстановка в мире не должна влиять на отношения двух родных людей.

Сын Таисии Повалий Денис, несмотря на разные политические взгляды, поздравил маму с днем рождения. В своем обращении к родительнице он отметил, что все равно любит ее.

«С днюхой, дорогая мамочка! Знай, что я люблю тебя независимо от того, что они говорят, и что ты делаешь или нет. По иронии судьбы этот эпизод был снят именно 24.02.2022… Я только надеюсь, что лучшее впереди», — сказал наследник в социальной сети.

К поздравлению он добавил видео с телепередачи, которая была снята в феврале 2022 года. Поклонники Повалий присоединились к пожеланиям.

К слову, раскол в семье артистки произошел весной. В День Победы Повалий выступила в Кремле, исполнив песню на украинском языке. Композиция была написана еще в 1958 году. Но многие украинцы расценили такой шаг знаменитости как предательство. Ведь она родилась в Киевской области, на родине получила звание народной артистки. Тогда Денис на все просьбы прокомментировать действия мамы заявил — обсуждать это он не намерен, это личное дело родительницы. Тем самым дав понять, что у родных разные политические взгляды. Сейчас наследник с женой и сыном живет в Испании.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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