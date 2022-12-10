«Ударил в подбородок, она отлетела»: Кушанашвили вспомнил конфликт с Пугачевой

Скандальная история между певицей и журналистом произошла в 90-х. Но Кушанашвили до сих пор ее помнит, ведь настолько задел артистку, что она решила — докажет правду во что бы то ни стало!

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили рассказал, как в прошлом конфликтовал с бежавшей из России Аллой Пугачевой. Одна сказанная по глупости фраза в адрес артистки чуть ли стоила ему свободы!

Это случилось в 90-х. Кушанашвили в прямом эфире на телевидении внезапно решил рассказать, по его мнению, интересную и любопытную историю про Пугачеву. Публике он поведал, якобы у него случился конфликт с изрядно выпившей знаменитостью. В результате чего Кушанашвили послал певицу и назвал лошадью Пржевальского. В ответ Пугачева якобы толкнула журналиста, а тот ударил ее.

История оказалась вымышленной. Но тогда журналист утверждал — это правда! Лишь с годами признался — соврал, так как был пьян, бес попутал.

«Я все придумал от начала до конца, что ударил ее в подбородок, а она отлетела… Потом мне показали эту пленку, я удивлялся, как могло такое в голову прийти!» — возмутился Кушанашвили в YouTube-шоу «Я себя знаю!»

Отар Кушанашвили до сих пор скандал с певицей вспоминает с ужасом. www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Но вымышленный конфликт и драка тогда переросли в настоящий. Встретив после этого Кушанашвили, Пугачева поинтересовалась, зачем он соврал и пообещала жизнь отдать, чтобы посадить журналиста за клевету. Певица написала заявление в правоохранительные органы, возбудили уголовное дело. Журналисту тогда грозило до четырех лет лишения свободы.

День заседания журналист вспомнил, как самый страшный в своей жизни. Внутри ему было стыдно. В суде Кушанашвили раскаялся. Пугачева простила его, но с одним условием — он встанет на колени и поцелует ей ручки.

«Никому не пришло в голову, что я не ублюдок, а был пьян и соврал. Я попросил прощения и три месяца подметал улицы», — заключил он.

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