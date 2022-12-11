Глава Сербии Вучич: Меркель подорвала доверие словами о Минских соглашениях

Президент Сербии Александр Вучич разочарован заявлением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Напомним, «железная фрау» на днях сказала, что Минские соглашения были лишь уловкой, благодаря которой Киев смог выиграть время и стать сильнее в борьбе против России.

«Для меня это ясный сигнал — кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать РФ, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ», — отреагировал Вучич.

Вместе с тем до заявления Меркель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом бывший президент Украины Петр Порошенко отметил, что ему необходимы были Минские соглашения для формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), строительства экономики и обучения военных вместе с НАТО.

К слову, и президент России Владимир Путин разочарован высказыванием Меркель. В своем заявлении он отметил, что не ожидал таких речей от бывшего канцлера, полагая, что руководство страны ведет себя с Россией искренне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ранее экс-канцлера ФРГ Ангела Меркель говорила о Минских соглашениях.