Глава Сербии Вучич: Меркель подорвала доверие словами о Минских соглашениях

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Глава государства задался вопросом о том, как быть тем странам, которые намного слабее, если Запад попытался «играть» со страной намного сильнее Сербии.

Глава Сербии Вучич: Меркель подорвала доверие словами о Минских соглашениях

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Президент Сербии Александр Вучич разочарован заявлением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Напомним, «железная фрау» на днях сказала, что Минские соглашения были лишь уловкой, благодаря которой Киев смог выиграть время и стать сильнее в борьбе против России.

«Для меня это ясный сигнал — кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать РФ, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ», — отреагировал Вучич.

Вместе с тем до заявления Меркель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом бывший президент Украины Петр Порошенко отметил, что ему необходимы были Минские соглашения для формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), строительства экономики и обучения военных вместе с НАТО.

К слову, и президент России Владимир Путин разочарован высказыванием Меркель. В своем заявлении он отметил, что не ожидал таких речей от бывшего канцлера, полагая, что руководство страны ведет себя с Россией искренне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ранее экс-канцлера ФРГ Ангела Меркель говорила о Минских соглашениях.

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