После признания Меркель, что Запад изначально не собирался выполнять условия Минских соглашений, заявления бывшего немецкого канцлера вызывают все больше вопросов.

Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова припомнила некоторые заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях и подняла вопрос, а когда же европейский политик говорила правду?

В своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ привела несколько реплик Меркель в период с 2015 по 2022 год.

В частности, в марте 2015 года германский лидер отмечала, что в случае серьезного нарушения Минских соглашений главы европейских стран и Еврокомиссия (ЕК) «готовы подготовить и ввести новые санкции». В октябре 2016 года Меркель выступила с призывом вновь обсудить вопрос восстановления мира на Донбассе в рамках Минских соглашений

В феврале 2017 года немецкий политик заявила, что «Минск» — это все, что у нас есть», признавая однако, что не все пункты соглашений выполнены. В связи с чем Меркель отметила необходимость установления долгосрочного режима прекращения огня. Через месяц после этого Меркель обратила внимание на то, что США и, в частности, глава белого дома, «привержены Минскому процессу». Тогда Меркель снова призвала решить вопрос по Украине в рамках Минских соглашений и назвала их «хорошим базисом».

Мария Захарова также вспомнила призыв Меркель не ослаблять усилий в апреле 2018 года. Как заверила тогда немецкий канцлер, «Германия и Франция будут и в дальнейшем вместе с Украиной и РФ искать выход из ситуации». В 2018 году Меркель ни единожды заявляла о необходимости решения проблемы, признавая, что Минские соглашения нарушаются. Уже в декабре 2019 года Меркель задалась вопросом есть ли шанс изменить документ, и выразила надежду, что он «вновь будет гибким, и он будет оживлен».

Но все эти многолетние заявления были перечеркнуты после признания бывшего канцлера ФРГ, которая Меркель сделала в интервью изданию Die Zeit. Она призналась, что все это долгие годы Минские соглашения были нужны коллективному Западу были нужны только для того, чтобы выиграть время, и снабдить Украину оружием и подготовить украинскую армию для противостояния России.

«Вопрос предельно конкретный: Когда Ангела Меркель говорила правду?» — резюмировала Мария Захарова поведение Ангелы Меркель.