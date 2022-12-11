Адольфа Гитлера, как и Зеленского, признавали на Западе человеком года

С первых полос американских газет не сходит советник президента Байдена Сэм Бринтон, который курирует утилизацию ядерных отходов. Но прославился он не своей работой, а своими выходками: первый небинарный сотрудник Белого Дома оказался еще и клептоманом. Его уличили в очередной краже чемодана в аэропорту, вслед за аэропортом Миннеаполиса, он позарился на чужую кладь в Лас-Вегасе. Хотя даже по первому инциденту ему грозит тюремный срок.

В Европе «геройствуют» экоактивисты, им надоело обливать картины и приклеивать себя к стенам галерей и театров, теперь они выходят на лыжные трассы и перекрывают взлетно-посадочные полосы аэропортов. Они называют себя «последнее поколение» и, судя по всему, намерены сделать все, чтобы так и случилось.

Наконец, на этой неделе, как будто не сговариваясь, сразу три авторитетных западных издания — Time, Politico и Financial Times назвали Владимира Зеленского человеком года.

Можно, конечно, попытаться удивиться решению западной прессы, но не стоит в конце концов тот же журнал Time признавал человеком 1938-го года Гитлера, за полгода до начала Второй мировой войны.

Точнее суть происходящего передают не глянцевые обложки журналов, а юмористические карикатуры на это решение: западные лидеры надувают значимость Зеленского, превращая его в полководца уровня Бонапарта, не меньше. При этом единственная очевидная сверхспособность бывшего артиста — клянчить деньги с жалобным выражением лица.