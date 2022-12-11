«Дороже, чем все букеты»: Волочкова рассказала о самом трогательном подарке

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 4 705

Волочкова рассказала о первом свидании и самом трогательном подарке в жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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По словам звезды балета, романтичное свидание первый мужчина устроил ей в Бельгии.

Анастасия Волочкова рассказала о первой любви и самом драгоценном подарке в жизни. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru она рассказала, что впервые влюбилась, когда пришла в Мариинский театр.

Избранником балерины стал партнер Фарух Разиматов. По словам Волочковой, это были ее первые серьезные романтические отношения.

«Самая большая первая любовь случилась, когда я пришла солисткой балета в Мариинский театр. В 19 лет я была влюблена в Фаруха Разиматова. Это были первые романтические отношения в моей жизни. Мы с ним танцевали вместе», — рассказала Анастасия Волочкова.

Также звезда балета поделилась о невероятно трогательном свидании и подарке, который по сей день не затмил дорогие украшения и реки букетов от поклонников. Как оказалось, на гастролях в Бельгии партнер пригласил Волочкову на свидание и вручил ей веточку сирени — над озером с лебедями.

«Веточка сирени это была. Я ее никогда не забуду. Это было в Бельгии, мы танцевали перед королевой. После спектакля он пригласит меня на свидание на лебединое озеро и у этого озера подарил мне веточку сирени. И до сих пор эта веточка для меня дороже, чем все букеты и композиции, которые мне дарили поклонники и другие мужчины», — поделилась трогательной историей балерина.

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