Дочь Началовой исполнением маминой песни довела до слез зрителей телешоу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 652

Дочь певицы Началовой выступила с песней мамы в эфире федерального телеканала

Дочь Началовой исполнением маминой песни довела до слез зрителей телешоу

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Юлия Началова

Наследнице покойной певицы исполнилось 16 лет, и она уже определилась с будущей профессией.

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила в эфире федерального телеканала хит покойной мамы «Герой не моего романа» и довела до слез участников и гостей шоу. В какой-то момент всем показалось, что это сама певица спустилась с небес и предстала перед зрителями в образе наследницы.

«Это была моя любимая песня, я так под нее рыдала. С мальчиком только рассталась с очередным, 25-м, и давай рыдать», — призналась присутствовавшая в студии телеведущая Анфиса Чехова.

Вера Алдонина 1 декабря отметила 16-летие. Ее выступление в телеэфире организовала PR-директор и подруга Юлии Началовой в качестве подарка самой девушке и поклонникам творчества ее мамы.

К слову, Алдонину сравнения с Началовой несколько напрягают. Девушка подчеркивает, что они с мамой — разные люди, однако публика упорно видит в ней лишь дочь умершей певицы. При этом юная артистка не скрывает, что также собирается строить сценическую карьеру. Тем более что у нее есть мощная поддержка в лице корифеев отечественного шоу-бизнеса: крестная мать начинающей певицы — Лариса Долина.

Впрочем, минувшим летом девушка признавалась, что равнодушна к эстраде. По словам Алдониной, она видит себя актрисой, однако уроки музыки не бросает, так как вокальные навыки пригодятся и на театральной сцене.

Напомним, певица Юлия Началова умерла в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Ей стало плохо прямо на репетиции. Врачи до последнего боролись за жизнь артистки, но спасти ее не удалось. Началова страдала несколькими серьезными заболеваниями: сахарным диабетом, красной волчанкой и подагрой. Их обострение и привело к трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дочь покойной Юлии Началовой пережила смерть мамы.

Тема:
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