Поперхнулся, пока пил: сбудется ли желание, если нарушил ритуал в процессе

Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7

Хуснетдинова: новогоднее желание не сбудется, если вы поперхнулись за столом

Поперхнулся, пока пил: сбудется ли желание, если нарушил ритуал в процессе

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Нередко бывает так, что из-за избытка эмоций во время исполнения главного новогоднего обряда празднующие Новый год допускают досадные ошибки. Медиум Айгуль Хуснетдинова рассказала, чем это чревато.

Почти все празднующие Новый год проводят в полночь главный праздничный обряд — пишут свое желание на бумажке, поджигают ее, а затем выпивают пепел вместе с шампанским. Однако нередко этот, казалось бы, несложный ритуал не удается провести без ошибок. Медиум Айгуль Хуснетдинова рассказала в беседе с 5-tv.ru, сбудется ли желание в таких случаях.

«Такие сбои указывают на то, что, скорее всего, это не ваше истинное желание, или, возможно, вы не готовы как-то внутренне к тому, чтобы оно исполнилось и пришло в вашу жизнь», — отметила экстрасенс.

Однако, добавила Айгуль, это совершенно не повлияет на само желание. Ведь главные две вещи в новогоднем ритуале: сконцентрироваться на мечте и отпустить ее во Вселенную.

«Чтобы желание исполнилось, необходимо два фактора. Первый — это максимальная концентрация в процессе. Пока бьют куранты, вам дается буквально одна минута или даже меньше <…> Вторая фаза — вы должны „отпустить“. То есть, когда вы выпиваете бокал с шампанским, — это все! Завершилось все! Вы отпустили желание на волю Вселенной», — рассказала медиум.

Написать желание на листочке важно для того, чтобы максимально визуализировать его, сделать почти материальным. Только так мечта сможет воплотиться. Для повышения вероятности, нужно максимально детально представить себе желаемое и в двух описать этот образ.

Второе правило нужно для того, чтобы не зацикливаться на своей мечте. Вы должны дать Вселенной спокойно поработать на ваше благо, а для этого лучше всего отпустить желание. Если же вы будете все время переживать, что сделали недостаточно для воплощения мечты, то будете притягивать к себе негативную энергетику. В итоге ничего не сбудется.

«Любое исполнение желания означает формирование благоприятных возможностей в вашей жизни, а как вы будете их использовать — это уже другой вопрос», — отметила Хуснетдинова.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-4 гаданий, которые можно провести за новогодним столом.

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