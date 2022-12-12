5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 12 декабря?

В понедельник работать не захочется от слова совсем. Энергии дня стоят на месте и любые телодвижения будут даваться с великим трудом. То же самое касается и продвижение дел. Поэтому если у вас есть возможность провести понедельник в расслабленном режиме – так и делайте.

Совет дня: проведите понедельник в максимально спокойном режиме – важных дел не назначайте, по срочным вопросам не бегайте. Рутинные, повседневные обязанности и дома и на работе – самое то для этого дня.

Предостережение дня: как обычно, в дни «стоячих энергий» не стоит ходить по врачам и особенно ложиться на операционный стол. Это касается только плановых, а не экстренных случаев.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.