Остановка — часть пути: китайский совет дня на понедельник, 12 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 24

Начало новой недели принесет с собой возможность открыть новые горизонты.

Остановка — часть пути: китайский совет дня на понедельник, 12 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 12 декабря?

В понедельник работать не захочется от слова совсем. Энергии дня стоят на месте и любые телодвижения будут даваться с великим трудом. То же самое касается и продвижение дел. Поэтому если у вас есть возможность провести понедельник в расслабленном режиме – так и делайте.

Совет дня: проведите понедельник в максимально спокойном режиме – важных дел не назначайте, по срочным вопросам не бегайте. Рутинные, повседневные обязанности и дома и на работе – самое то для этого дня. 

Предостережение дня: как обычно, в дни «стоячих энергий» не стоит ходить по врачам и особенно ложиться на операционный стол. Это касается только плановых, а не экстренных случаев.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Остановка — часть пути: китайский совет дня на понедельник, 12 декабря

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