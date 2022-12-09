Много шума и неопределенности. Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Новая неделя декабря ничем особенным выделяться не намерена — те же тенденции, что мы наблюдаем весь год: много информационного шума, нервозность, глобальная и личная неопределенность, периодические срывы планов и договоренностей.

Кажется, за последние годы почти все уже адаптировались к постоянному шторму, так что новые потряхивания очередной декабрьской недели не будут чем-то шокирующим. Учитывая вышеизложенное, предстоящая неделя вполне себе нормальна и эффективна.

Понедельник, 12 декабря. Инь Земля на Свинье.

Понедельник будет типичным — кто придумал эту зиму, как же не хочется на работу, когда уже отпуск?! Не приписывайте апатию этого дня полностью на свой счет — энергии понедельника совсем не помогают преодолеть тяготы зимы, они стоят как вкопанные.

Чтобы не набить шишек и не наломать дров на недели вперед, проведите понедельник в максимально спокойном режиме. Важных дел не планируем, на судьбоносные встречи не отправляемся, дорогостоящих контрактов не подписываем. Занимаемся повседневными рутинными обязанностями. Дом, работа, дом — все без напряга и на расслабоне.

Не надо в понедельник ходить по врачам и начинать большие путешествия. Для успеха такого рода дел однозначно нужна хорошая ци. Будьте максимально аккуратны с деньгами и документами — их можно запросто потерять.

Люди со Змеей в карте в понедельник особенно уязвимы. Постарайтесь постелить себе соломки заранее и медитируйте.

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Вторник, 13 декабря. Ян Металл на Крысе.



Вторник будет днем холодным. Ну очень много Воды в карте дня, и вся она как на подбор Янская — то есть очень бурная. Энергии Огня в этом дне почти нет, есть довольно сильный Металл — тоже Янской природы. В итоге, вторник может пролететь на космической скорости и самое главное тут — плавно вписаться в его повороты.

Самые лучшие занятия на вторник — все, что связано с общением и перемещением. Встречи, переговоры, переезды, командировки, выход на новую работу. Душевные посиделки с друзьями, вечернее чаепитие с домашними — планируйте все это на вторник, не прогадаете. Обсуждать за чаепитиями лучше всего планы на будущее. И пусть горизонт планирования сейчас не очень далекий, все равно мечтать и строить планы нужно. Хоть на неделю вперед, а там, глядишь, и до пятилетки доберемся.

Позитивные начинания вторника могут быть омрачены внезапными событиями, нарушениями планов, повышенной импульсивностью окружающих. А если это соединить с бешеными скоростями дня, то мало не покажется. В общем, нам всем стоит быть максимально внимательными и аккуратными в общении и передвижении. Особо не рекомендуется начинать лечение.

Люди с Лошадью в карте, и так уязвимые в декабре, во вторник могут быть совсем обессиленными или, наоборот, ощущать, что их куда-то неудержимо несет. Найдите себе якорь и не сильно активничайте.

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Среда, 14 декабря. Инь Металл на Быке.



В среду чуть попустит. Энергии успокоятся, и дадут возможность поработать в обстановке поспокойней. При этом общие тенденции месяца продолжат действовать и мешать исполнению задуманного. Это стоит принять во внимание.

Лучшее применение дня — устроить генеральную уборку везде, куда руки дотянутся. Помимо физической уборки домашних и/или рабочих помещения рекомендуется практиковать наведение порядка и чистоты в личных и производственных отношениях, в собственном теле, в окружающей среде.

Планируйте на среду разводы, расставания, разговоры о сепарации, подачу заявления об увольнении. Устраивайте субботники и разборы завалов, начинайте курс детокса и занимайтесь удалением ненужных частей тела (например зубов). Энергии среды помогут сделать все вышеперечисленное максимально эффективно и безболезненно.

Не стоит в среду планировать очень важные дела, особенно те, что касаются чего-то нового. Перенесите на другую дату открытие бизнеса, не начинайте новый проект, особенно если он требует дисциплины и пунктуальности.

Люди с Козой в карте в среду могут ощущать повышенное давление внешней среды. Не паникуйте и угомоните эмоции — они вам в среду только помешают.

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Четверг, 15 декабря. Ян Вода на Тигре.

В четверг в мир придет энергетический дубль этого года — и снова мы все погрузимся в мир тотально янских энергий — мощных, стремительных, дающих силу как разрушать, так и создавать новое. По всем раскладам, четверг будет днем скорее созидательным и этим надо обязательно воспользоваться.

Планируйте на четверг все, что потенциально умножит ваше благосостояние. Хорошо проводить встречи и переговоры по перспективным проектам, привлекать инвестиции, покупать дорогостоящее имущество, устраивать церемонии открытия и презентации.

Чего не надо делать в четверг — так это брать в долг и давать обязательства, которые трудно будет исполнить. Энергии четверга умножают в количестве результат всех телодвижений и есть риск влезть в кабалу.

Неблагоприятно в четверг и посещать больницы и прочие лечебно-профилактические заведения. Перенесите эти визиты, по возможности, на другую дату.

Люди с Обезьяной в карте в четверг могут испытывать эмоциональные перегрузки. Берегите себя и активизируйте практики релаксации.

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Пятница, 16 декабря. Инь Вода на Кролике.





Пятница — день баланса. Все затраты компенсируются, все усилия выравниваются равнозначными, но противоположными. В итоге заниматься в пятницу лучше всего тем, на что у вас не хватает ресурса — энергии дня его добавят.

Лучше всего день подходит для того, чтобы мечтать и планировать. Устройте коллективу стратегическую сессию, сядьте с партнерами по бизнесу и проговорите как каждый из вас видит будущее. Организуйте вечер мечты для домашних и попросите каждого члена семьи, особенно детей, поделиться планами на будущее. Поверьте — это будет лучшее времяпрепровождение для всех.

Из негативных аспектов дня — комбинация дня Кролика и месяца Крысы. Сочетание Крысы и Кролика называется «наказание нелюбви» и приводит к конфликтам и недопониманию. Имеет смысл быть помягче и не провоцировать окружающих.

Еще одно толкование этой комбинации говорит о повышенном риске эротических авантюр. А поскольку дело касается пятницы, то вывод простой — не желаете нарываться на приключения, сидите дома с пирогами. Если же наоборот — вперед, и с песней — незабываемый вечер вам обеспечен. Особенно это касается всех Кроликов по дню и году.

Люди же с Петухом в карте дня должны опасаться травм и срывов планов. Вам точно стоит повременить с буйными развлечениями.

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Суббота, 17 декабря. Ян Дерево на Драконе.





Суббота, наконец, даст всем передохнуть. Дракон уравновесит карту дня и сделает субботу спокойной и стабильной. Энергии благоволят всему, что делается в долгую — от свадеб до подписания долгосрочных контрактов и покупки недвижимости.

Планируйте на эту субботу бракосочетание, церемонии открытия бизнеса, инвестиционные сделки. Понятно, что выходной, понятно, что все устали, но энергии декабря таковы, что для важных дел надо выискивать удобные моменты.

Особенно хорошо в субботу заняться шопингом. И малым, и большим. Отправляйтесь за рождественскими подарками, покупайте технику, оформляйте сделки с недвижимостью. Сразу несколько аспектов дня благоприятствуют ценным приобретениям. Особенно повезет тем, у кого в карте есть Собака. Дракон может открыть таким товарищам дорогу к деньгам. Иными словами — сделки, совершенные людьми с Собакой в карте в этот день будут более чем удачны.

При этом сами Собаки в субботу будут чувствовать себя не очень радостно — их будут давить внешние обстоятельства, а это сильно нервирует.

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Воскресенье, 18 декабря. Инь Дерево на Змее.

Воскресенье стоит посвятить активному отдыху в компании близких и друзей. Энергии дня помогут поднять настроение, остальное — за нами. День идеален для того, чтобы отдохнуть и морально, и физически, и подготовиться к новой рабочей неделе.

Запланируйте на воскресенье совместные вылазки на природу с детьми, душевные посиделки за чашкой кофе с подругами, просмотр футбольных матчей с однокашниками или чай с родителями. Звезда Небесной добродетели утихомирит конфликты, разрешит споры и поможет наладить взаимопонимание с важными для вас людьми.

Не рекомендуется в воскресенье отправляться в большие путешествия и устраивать переезды. Энергии не настолько стабильные, могут возникнуть разные форс-мажоры. Помимо прочего, день может принести мелкие неприятности с деньгами и документами — если вы знаете за собой рассеянность, будьте предельно сконцентрированы.



Для тех, у кого в карте Свинья, воскресенье может оказаться не самым удачным днем. Стоит просто переждать, и все сложится наилучшим образом.



Хорошей всем недели!