Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут стал членом ЛДПР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Партийный билет ему вручил лично в руки сам руководитель фракции.

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут стал членом ЛДПР

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Вернувшийся по обмену заключенными в РФ из США Виктор Бут теперь является членом партии ЛДПР. Лидер фракции Леонид Слуцкий лично вручил ему партийный билет в рамках мероприятия, посвященного годовщине ко дню создания партии.

«Мы — партия патриотов! Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

К слову, ранее Бут вернулся домой после продолжительного заключения в американской тюрьме за преступление, которое в нашей стране сочли несправедливым и политическим. Однако США согласились обменять Виктора на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду запретных веществ.

Как заявили в МИД РФ, Москва очень долго вела переговорный процесс с Вашингтоном. Американская сторона ни в какую не хотела включать в систему обмена именно Бута.

После возвращения Виктор поблагодарил за нормальное отношение в период обмена. Однако его супруга призналась, что ее благоверный чувствует себя отвратительно: он очень истощен и не спал несколько суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом не смог объяснить, почему Грайнер обменяли раньше экс-дипломата Марка Фогеля.

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