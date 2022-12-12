Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф рэперу Oxxxymiron* за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Штраф составляет 45 тысяч рублей.

«Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Незадолго до этого стало известно, что в отношении рэпера возбудили уголовное дело из-за публичных призывов к нарушению территориальной целостности России, а один из треков Oxxxymiron был признан экстремистским. В том же месяце Министерство юстиции внесло рэпера в реестр иностранных агентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ арестовала двух граждан России по подозрению в государственной измене.

* — признан иностранным агентом в России.