«Может поскромнее?!» — Захарова метко вразумила Вайкуле и Пугачеву

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 615

Представитель МИД Захарова призвала Вайкуле и Пугачеву быть скромнее в своих заявлениях

«Может поскромнее?!» — Захарова метко вразумила Вайкуле и Пугачеву

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Официальный представитель МИД РФ призвала не относиться серьезно к одиозным высказываниям скандальных артисток.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одиозное высказывание Лаймы Вайкуле о том, что своими песнями она якобы «кормила весь СССР».

Как отметила Мария Захарова в беседе с Вячеславом Манучаровым в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube, Вайкуле позволяет себе громкие высказывания на политические темы, но к ним не стоит относиться серьезно.

«Все-таки Лайма Вайкуле не является государственным деятелем, она — человек, претендующий на общественную роль, потому что постоянно высказывается на политические темы. Я имела честь быть приглашенной на концерт Эдуарда Артемьева. Это великий композитор России, Советского Союза. Артемьев вышел на сцену, слушал свои композиции с закрытыми глазами. Зал аплодировал стоя. И вот на контрасте с этим в отношении таких певиц хочется сказать: «Может быть, как-то поскромнее?!» — порассуждала представитель ведомства.

Не оставила без внимания Захарова и Аллу Пугачеву. Сбежавшая в Израиль певица опубликовала странное заявление с оскорблениями.

«Вот недавно Пугачева заявила, что против нее идет заказная кампания, а конец ее цитаты был вроде как из Евангелия: „Прости, Господи, ибо не ведают, что творят“. Вы не поверите, но есть маленький нюанс. В середину фразы она вставила проклятие, начала обзывать людей. И смысл изменился на противоположный. Фраза получилась про другое — про ненависть и гордыню», — заключила государственный деятель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вайкуле заговорила на русском после угроз лишить гражданства.

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