Песков: большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 123

Ранее ее планировали объединить с прямой линией с президентом РФ.

Песков: большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина не состоится до Нового года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с (журналистами — Прим. ред.), как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных (визитов– Прим. ред.)», — заявил представитель Кремля.

Стоит отметить, что он не стал озвучивать вероятную дату послания президента России Федеральному собранию. А еще в начале ноября Песков говорил о «динамичном графике» у Путина. Именно от него, кстати, зависит проведение прямой линии с главой государства. В тот момент представитель Кремля решил пока не оглашать дату свершения мероприятия.

До этого, в августе, пресс-секретарь российского лидера заявил о вероятном объединении большой пресс-конфиренции и ежегодной прямой линии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сможет ли Эрдоган организовать встречу Путина и Зеленского.

Тема:
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