«Несбыточные мечты»: сможет ли Эрдоган организовать встречу Путина и Зеленского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 575

Политолог Мезюхо: у Эрдогана нет возможности организовать встречу Путина с Зеленским

Фото, видео: www.globallookpress.com / Turkish Presidency; 5-tv.ru

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Вопрос возможных переговоров Москвы и Киева решают только Россия и Запад. Сумеет ли президент Турции оказать какое бы то ни было влияние?

У турецкого лидера Реджепа Эрдогана нет реальных возможностей для того, чтобы самостоятельно организовать встречу президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Иван Мезюхо.

Эксперт уточнил, что Эрдоган технически вполне может предоставить площадку для переговоров, однако сама встреча будет возможна только при обоюдном согласии двух сторон: России и Запада. Украина и ее президент также не решают вопрос участия в переговорах с РФ, подчеркнул Мезюхо. При этом он уверен, что время для диалога еще не настало.

«Сегодня, на мой взгляд, переговоры не дозрели. России они не нужны в таком виде, в котором они предлагаются Западом. Украине они тоже не нужны, потому что это будет означать конец режима Зеленского. И Западу они не нужны, так как там рассчитывают, что Зеленский сможет захватить как можно больше территорий, и уже тогда Запад будет побуждать его к переговорному процессу с Россией, как они предполагают, с позиции сильного. Но это все несбыточные мечты», — заявил Мезюхо.

На днях стало известно, что Турция планирует договориться о скидке в более чем 25% на газ с Россией. При этом Анкара хочет, чтобы скидка применялась не только к платежам в 2023 году, но и к некоторым операциям 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле подтвердили разногласия между Россией и Турцией из-за ситуации в Сирии.

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