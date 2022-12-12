Песков анонсировал указ Путина с ответом на потолок цен на нефть

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 63

Песков: указ Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть будет издан в ближайшие дни

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Незадолго до этого президент России Владимир Путин отметил, что ограничение не окажет вреда на бюджет страны.

В Кремле в ближайшее время закончат проработку ответа России на потолок цен на нефть. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание, что Владимир Путин ранее говорил о готовящемся президентском указе. Однако необходимо обсудить и проработать некоторые его аспекты.

«Хочу напомнить, что президент говорил, что речь пойдет об указе. Он также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано в виде президентского указа», — сообщил официальный представитель Кремля.

9 декабря Владимир Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть. Он отметил, что бюджет РФ не будет нести потери от вышеуказанного ограничения, однако добавил, что ситуация может вызвать коллапс отрасли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, для чего на самом деле Европе нужен потолок цен на нефть из России.

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