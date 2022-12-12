Экс-сотрудник Белого дома обвинил США в разжигании ядерной войны из-за Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: разжигание кризиса на Украине приведет к ядерной войне

Экс-сотрудник Белого дома обвинил США в разжигании ядерной войны из-за Украины

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann via www.imago-im

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Помощник президента Рейгана Пол Крейг Робертс предрек Вашингтону «вьетнамский сценарий».

Поддержка США и НАТО киевского режима увеличивает риск ядерной войны. Об этом заявил американский политик, экс-сотрудник администрации президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон», — написал он на личном сайте.

По словам Робертса, эскалацию конфликта на Украине усиленно лоббируют оружейные корпорации, получающие от этого огромный доход. Политик призвал администрацию США прекратить поддерживать киевский режим, иначе американцев, по его мнению, ждет «вьетнамский сценарий».

«Украинские солдаты проигрывают — а значит, скоро за этим последует и агитация за ввод американских и европейских частей. Сначала они скажут, что для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели все это во Вьетнаме», — написал Робертс.

На днях американский аналитик Брайан Кларк заявил изданию 19FortyFive, что Соединенным Штатам «не нужна победа Украины» в конфликте с Россией, так как это может привести к ядерной войне с Москвой.

По мнению Кларка, Украина не стоит рисков ядерной войны, а партнерство и продуктивные отношения с Россией более ценны, чем полностью суверенная Незалежная. В связи с этим он призвал Вашингтон переформатировать стратегию помощи Киеву и начать давить на него, чтобы подтолкнуть к мирным переговорам с Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор предупредил власти своей страны об «Армагеддоне» из-за конфликта с Россией.

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