Напрашиваемся: Американский военный предупредил власти США об «Армагеддоне»

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Иван Обухов
Иван Обухов 35

Полковник армии США в отставке признал злоупотребление американскими властями своим положением, сложившимся после окончания Холодной войны.

Напрашиваемся: Американский военный предупредил власти США об «Армагеддоне»

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann via www.imago-im

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Москва не намерена принимать факт единоличной власти Вашингтона в мире и бросает вызов их монополии. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Америка, по словам военного, после завершения холодной войны стала злоупотреблять своим влиянием в мире.

«Нам (США — Прим. ред.) это сходило с рук довольно долго. И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: «Мы не позволим вам больше нас третировать», — сказал Макгрегор.

Полковник в отставке добавил, что в сейчас мир не находится в состоянии глобального конфликта.

«Но если американские политики дадут русским сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон», — сделал неутешительный прогноз Макгрегор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США дали добро ВСУ наносить удары по территории России.

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