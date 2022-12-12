Дава раскрыл отношение к своим подчиненным: «Денежная мотивация»

Блогер подчеркнул, что с членами своей команды он общается регулярно и знает об их тревогах и проблемах.

Блогер и певец Дава признался, что регулярно проводит откровенные диалоги с членами своей команды. Об этом он рассказал ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко за кулисами рождественского концерта «Земляне» и друзья», организованным «Русским радио».

В этом году Даву можно поздравить с новой профессией. Блогер стал профессиональным актером и сыграл главную роль в проекте Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора!». По словам новоиспеченного актера, его персонаж — жесткий, самоуверенный человек, который постоянно ставит на место не желающих работать по его правилам.

И хотя Дава поделился, что он в какой-то мере схож характерами со своим героем, собственной командой он управляет «не только кнутом». Блогер признался, что он регулярно разговаривает со своими подчиненными и старается их выслушать, предложить им помощь и поддержку.

«Это на самом деле от каждого случая зависит. Смотря кто как „накосячил“, кто что сделал. Но часто у нас бывает такое, что в команде приходится разговаривать. Это нормально. Потому что все люди устают. То есть нужно чувствовать свою команду. Где-то подбодрить, где-то помочь, где-то может быть какую-то денежную мотивацию предложить и так далее. Где-то, наоборот, человек просто расслабился и перестал работать. А может быть, ему плохо и нужно ему помочь, он ушел в какие-то любовные истории и потерялся из-за этого по жизни. И приходится его в чувство приводить. Разные бывают ситуации. В этом вопросе самое главное быть чутким, понимать человека, что с ним происходит, почему он перестал хорошо работать и как бы понять нужно, как привести в чувство», — объяснился Дава.

Ранее 5-tv.ru опубликовал полное интервью с Давой о его вокальных уроках от Ларисы Долиной, о работе под прицелом кинокамер и отношениях с коллегами по сериалу.