Возвращенный из США Виктор Бут поддержал спецоперацию на Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22

По мнению вернувшегося после четырнадцати лет заключения в плену бизнесмена, цели СВО РФ должны быть достигнуты в полном объеме.

Возвращенный из США Виктор Бут поддержал спецоперацию на Украине

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

На прошлой неделе в РФ из США вернулся российский предприниматель Виктор Бут после того, как провел долгие четырнадцать лет в американском плену. О своем отношении к проведению специальной военной операции он рассказал в интервью для «Российская газета».

«Нам нужно сфокусироваться на решении наших проблем. Нам нужно сделать все от нас зависящее, чтобы мы добились наших целей в ходе специальной военной операции, которая сейчас происходит. Надо поддерживать наших воинов», — заметил Виктор Бут.

Он всерьез озабочен тем, что США всячески влезают в дела Украины и пытаются подчинить себе весь мир. По мнению Бута, Пентагон искренне считает, что ответственен за все человечество, а это вовсе не так. Диалог о том, как восстановить дипломатические стабильные взаимоотношения Москвы и Вашингтона сможет начаться только после того, как американцы смогут признать то, что мир не вращается вокруг них.

Виктор Бут был арестован весной в 2008 году в Таиланде по несправедливому обвинению, которое в РФ сочли провокацией. Российский бизнесмен был экстрадирован в Америку и приговорен к двадцати пяти годам тюрьмы  за «заговор против интересов США».

8 декабря 2022 года, после долгих переговоров между дипломатами обеих стран, РФ наконец удалось добиться своего, и Бут был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за попытку контрабанды наркотических веществ в России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как РФ возвращала Виктора Бута из американского плена.

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