При подрыве автомобиля ранен замглавы администрации Херсонской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Минздрав Херсонской области: первый вице-губернатор Булюк был ранен при подрыве авто

При подрыве автомобиля ранен замглавы администрации Херсонской области

Фото: © РИА Новости

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Чиновник чудом остался жив, его водитель погиб на месте.

Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк ранен в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», — сказал он.

По данным Минздрава, сейчас пострадавший чиновник находится в одной из больниц региона.

По данным сайта администрации Херсонской области, Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

В ноябре покушение было совершено на замминистра культуры Запорожской области. Преступники заложили самодельное взрывное устройство в ливневый сток около козырька подъезда дома чиновника. Мужчина выжил, но получил контузию.

Также в ноябре в Углегорске Донецкой народной республики террористы пытались убить судью Верховного суда региона Александра Никулина. С несколькими ранами от огнестрельного оружия он был доставлен к врачам в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП.

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