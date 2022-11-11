В Запорожской области совершили покушение на замминистра культуры региона
По имеющимся данным, пострадавший жив, но контужен.
Фото: 5-tv.ru
Заместителя министра культуры Запорожской области пытались убить. Эту информацию сообщили правоохранительные органы. Известно, что он остался жив, однако контужен.
«В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда», — отмечалось в официальном заявлении.
Еще 5 ноября в Углегорске Донецкой народной республики (ДНР) совершили покушение на судью Верховного суда региона Александра Никулина. Тогда он пострадал от огнестрельного оружия. Его доставили к врачам с ранениями в тяжелом состоянии.
Также 12 октября совершили покушение на жизнь заместителя главы администрации поселка Белозерки в Херсонской области Андрея Кошелева. Как заявили в пресс-службе местной администрации, был осуществлен теракт посредством подрыва. Медицинские сотрудники оказали необходимую помощь Кошелеву. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бердянске предотвращен крупный теракт на молодежном форуме.
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