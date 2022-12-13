Михаил Шац* признался, что до сих пор состоит в браке с Татьяной Лазаревой*

Комик и телеведущий Михаил Шац* расстался с супругой и коллегой Татьяной Лазаревой*, но до сих пор не развелся официально. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак. О разрыве знаменитой пары артистов стало известно в прошлом году. Как выяснилось, документально звезды его не оформили. По словам юмориста, он не очень доволен нынешними отношениями с бывшей избранницей, так как общение практически «сошло на нет».

Шац и Лазарева познакомились в 1991 году, оба участвовали тогда в фестивале КВН в Сочи. Поначалу были просто хорошими знакомыми, потом друзьями, а к 1998 году решили стать мужем и женой. У актрисы к тому моменту уже был маленький сын. В браке она родила Шацу двух дочерей — Софью и Антонину. Семейная и совместная творческая жизнь продлилась более 20 лет, но все же завершилась расставанием.

«Доволен ли я сейчас отношениями? Нет, я не очень пока доволен. Мы фильтровано относимся к общению друг к другу… Так сложилось, что мы не много общаемся, не регулярно», — сказал комик в интервью с Собчак.

На вопрос журналистки, обижена ли Лазарева, Шац предположил — скорее всего, да. По мнению юмориста, бывшая возлюбленная тяжело переживает разрыв, как и он сам. Подробности бракоразводного процесса знаменитости предпочитают не обсуждать с прессой. Год назад актриса лишь упоминала, что из-за нестабильного настроения принимала антидепрессанты, а когда устала от таблеток и бросила их, решила заодно и развестись.

Шац и Лазарев живут в разных странах. Татьяна с младшей дочерью Антониной поселилась в Испании, ее сын Степан и старшая дочь София со вторыми половинками — в Португалии, экс-глава семейства — в Израиле. Как пишет dni.ru, в эмиграции он активно общается с другими звездными беглецами, защищает, к примеру, Аллу Пугачеву от нападок хейтеров. Шац гордится успехами наследников, но ощущает острую нехватку близких рядом. Тоскует он и по родине.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, недавно он поделился мечтой когда-нибудь снова оказаться в родном Петербурге.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.