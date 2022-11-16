Эмигрировавший Шац* затосковал по России: «Господи, как же хочется под Питер»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 150

Эмигрировавший Михаил Шац* пожаловался на тоску по России

Эмигрировавший Шац* затосковал по России: «Господи, как же хочется под Питер»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист сейчас живет в Израиле со старшей дочерью Софьей. Там он активно учит иврит и уже получил документ об освоении начального уровня языка. Но мысли о Родине шоумена не покидают.

Эмигрировавший в Израиль юморист Михаил Шац* признался в тоске по России. Артист вдали от Родины живет уже восьмой месяц, но смириться с реальностью пока до конца не удается. Он с ностальгией вспомнил отдых за городом в родном Санкт-Петербурге.

«Угнетает, что скоро Новый год и я начинаю думать, господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный деревянный домик, но нет… Вот такие вещи периодически накатывают», — с грустью заявил Шац на YouTube-канале «Дождь»**.

Он не знает, когда сможет вернуться в Россию. Поэтому, чтобы меньше тосковать и думать о Родине, он все силы бросает на работу. У него уже прошли некоторые концерты за границей, вскоре предстоят еще.

«Единственный рецепт борьбы с этим — нагрузить себя максимально, чтобы не хватало времени на эмоциональные горки, которые преодолеваю восьмой месяц», — отметил артист.

К слову, свой отъезд, а также отношение к спецоперации, в отличие от экс-супруги Татьяны Лазаревой*, Шац особо не афишировал. Юморист дал единственное интервью, в котором рассказал, что после начала спецоперации ему стало страшно, а жизнь в России стала «невыносимой». Тем не менее он добавил, что остался бы в стране, если бы не решение дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда уехала из России Кристина Орбакайте.

* — признан иноагентом в РФ.

**— признан в РФ СМИ-иноагентом.

-5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.31
-0.09 62.63
0.47
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 ноября

Последние новости

8:49
Верховный суд РФ изменил механизм назначения моральной компенсации
8:40
Полиция разыскивает украденного девушкой плюшевого медведя в Белграде
8:31
«Страшно ругались»: Собчак вспомнила об отношениях с Витограном во время развода
8:22
Российский Гринч? Петербурженка сорвала гирлянду с большой уличной елки
8:13
Дональд Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2024 году
8:04
Глава ФБР заявил об исходящей от ТikТоk угрозе нацбезопасности США

Сейчас читают

Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
AUKUS: тайный план англосаксов. При чем здесь Антарктида?
Мясо - это важно: Онколог рассказал, какая еда на самом деле запускает рак

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика