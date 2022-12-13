Владимир Вдовиченков признался, что не любит видеть себя на экране

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 58

По словам артиста, ему становится неловко от просмотра фильмов с собой.

Владимир Вдовиченков признался, что не любит видеть себя на экране

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Актер Владимир Вдовиченков рассказал, что не ходит в кинотеатры на фильмы со своим участием. Об этом он сообщил в интервью изданию Газета.ру.

«Нет, не хожу. Может быть, это какой-то психологический комплекс. Когда приглашают на премьеры, я смотрю фильмы с собой и вижу все свои огрехи», — поделился он.

Артист признался: ему кажется, их видят и другие, но делают вид, что не замечают. По словам звезды сериала «Бригада», ему становится неловко, поэтому он почти никогда не смотрит на себя в кино.

Актер добавил, что однажды сделал исключение: он сводил дочь на фильм «Салют-7». По сюжету герой Вдовиченкова остается на станции и должен погибнуть. Его дочь заплакала и спросила: «Пап, ты же выживешь?».

Артист успокоил ребенка, обратив внимание дочки на то, что он сидит рядом с ней. Вдовиченков отметил, что мало артистов наслаждаются своим творчеством со стороны и приходят на себя посмотреть. Он подчеркнул, что не любит на себя смотреть даже в тех же «Бригаде» и «Бумере».

Как ранее писал 5-tv.ru, заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков, у которого врачи недавно обнаружили серьезное заболевание, выйдет на сцену Московского международного Дома Музыки в премьерном показе музыкального спектакля «Адажио для влюбленных».

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