Как выглядит актер Вдовиченков на фоне сообщений об опасной болезни

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 691

Актер Вдовиченков сыграет главную роль в премьере спектакля «Адажио для влюбленных»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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В середине ноября 51-летней звезде «Бригады» потребовалась скорая медицинская помощь из-за предобморочного состояния. Но Владимир Вдовиченков продолжает работать и готовит поклонникам сюрприз.

Заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков, у которого медики недавно обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, выйдет на сцену Московского международного Дома музыки в премьерном показе музыкального спектакля «Адажио для влюбленных». В постановке по роману Ирады Берг «Contione-Встреча» актер сыграет главную роль. Его партнершей по сцене станет народная артистка РФ Мария Миронова.

В комментарии «Известиям» Вдовиченков отметил, что впервые будет участвовать в постановке подобного жанра, и выразил надежду, что у зрителей она вызовет такой же интерес, как и у него.

«Когда мне Мария предложила принять участие, я почитал текст, и мне показалось это интересным — трагическая, страстная, роковая история любви. Мне показалось, что зрителю это будет интересно, тем более в контексте прекрасной музыки, видеоряда. Я никогда этого не делал, я драматический артист, играю в театре, но вот почитать со сцены — да, я с удовольствием на это согласился. Мне кажется, что это может быть любопытно не только нам, но и зрителю», — сказал артист.

В середине ноября стало известно, что Владимиру Вдовиченкову потребовалась скорая медицинская помощь из-за предобморочного состояния. Осмотр врачей показал, что у актера синдром вертебро-базилярной артериальной недостаточности, при котором нарушаются питание и функции головного мозга из-за уменьшения кровообращения в системе артерий. Если это заболевание не лечить должным образом, то оно может привести к необратимым изменениям в мозговом веществе.

Врач-невролог Мария Медведева в комментарии 5-tv.ru отметила, что опасное состояние у Вдовиченкова могла вызвать хроническая усталость вследствие трудоголизма.

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