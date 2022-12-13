Песков: о выводе войск РФ с Украины до конца года не может идти и речи

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 324

Киевский режим должен смириться с теми реалиями, которые сложились за это время.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; © РИА Новости / Сергей Гуснеев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Вывод российских военных из Украины до Нового года невозможен. Киевский режим должен учитывать тонкости сложившейся реальности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> В РФ появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижения вперед невозможно. Об этом не может быть и речи», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, новые территории в состав России вошли из-за политики украинского руководства и сегодняшнего киевского режима. Результаты их действий в последние 15-20 лет привели к этому. Не учитывать это нельзя, поэтому вывод войск России из Украины будет невозможен, пока Киев придерживается такой позиции.

Два дня назад пресс-секретарь президента РФ заявил, что невыполнение Минских соглашений и игнорирование позиции России по этому вопросу стало предтечей специальной военной операции. Тогда он отмечал, что российский лидер Владимир Путин и другие представители Москвы регулярно об этом заявляли. Однако со временем стало ясно, что Россию обманывают касаемо «Минска-2».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам Пескова, Зеленский знает точную дату завершения конфликта на Украине.

Тема:
Спецоперация
13 дек
Кириенко рассказал о героизме волонтеров в зоне спецоперации
13 дек
Российские войска уничтожили скопление ВСУ и наемников на купянском направлении
13 дек
«Украинцам не до Илона Маска»: из-за чего украинские боевики стреляют по своим
13 дек
Запашный рассказал, какие животные «служат» в ВС РФ на Украине
13 дек
«Потеря управления и хаос»: эксперт разъяснил, почему ВСУ стреляют по своим
13 дек
Свыше 400 украинских националистов задержали при попытке попасть в Россию
13 дек
ФСБ задержала россиянина, пытавшегося примкнуть к украинским националистам
13 дек
Появились подробности о подрыве моста со стороны ВСУ в пригороде Мелитополя
13 дек
Как усидеть на двух стульях: почему Орбакайте скрывает свою политическую позицию
13 дек
Полный бардак: украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим
+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Последние новости

16:00
Кириенко рассказал о героизме волонтеров в зоне спецоперации
15:50
Появилось видео конфликта между Барецким и Данко накануне избиения
15:46
Российские войска уничтожили скопление ВСУ и наемников на купянском направлении
15:37
Кушанашвили раскритиковал 41-летнего Харламова за жизнь в одном доме с мамой
15:28
«Украинцам не до Илона Маска»: из-за чего украинские боевики стреляют по своим
15:14
Сергей Алейник стал новым главой МИД Белоруссии после смерти Владимира Макея

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что нельзя делать при насморке
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
СВО подняла престиж Российской армии и наших военных — эксперты
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023