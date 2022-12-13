Песков: о выводе войск РФ с Украины до конца года не может идти и речи
Киевский режим должен смириться с теми реалиями, которые сложились за это время.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; © РИА Новости / Сергей Гуснеев; 5-tv.ru
Вывод российских военных из Украины до Нового года невозможен. Киевский режим должен учитывать тонкости сложившейся реальности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.
«Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> В РФ появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижения вперед невозможно. Об этом не может быть и речи», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, новые территории в состав России вошли из-за политики украинского руководства и сегодняшнего киевского режима. Результаты их действий в последние 15-20 лет привели к этому. Не учитывать это нельзя, поэтому вывод войск России из Украины будет невозможен, пока Киев придерживается такой позиции.
Два дня назад пресс-секретарь президента РФ заявил, что невыполнение Минских соглашений и игнорирование позиции России по этому вопросу стало предтечей специальной военной операции. Тогда он отмечал, что российский лидер Владимир Путин и другие представители Москвы регулярно об этом заявляли. Однако со временем стало ясно, что Россию обманывают касаемо «Минска-2».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам Пескова, Зеленский знает точную дату завершения конфликта на Украине.
- 13 дек
- Кириенко рассказал о героизме волонтеров в зоне спецоперации
- 13 дек
- Российские войска уничтожили скопление ВСУ и наемников на купянском направлении
- 13 дек
- «Украинцам не до Илона Маска»: из-за чего украинские боевики стреляют по своим
- 13 дек
- Запашный рассказал, какие животные «служат» в ВС РФ на Украине
- 13 дек
- «Потеря управления и хаос»: эксперт разъяснил, почему ВСУ стреляют по своим
- 13 дек
- Свыше 400 украинских националистов задержали при попытке попасть в Россию
- 13 дек
- ФСБ задержала россиянина, пытавшегося примкнуть к украинским националистам
- 13 дек
- Появились подробности о подрыве моста со стороны ВСУ в пригороде Мелитополя
- 13 дек
- Как усидеть на двух стульях: почему Орбакайте скрывает свою политическую позицию
- 13 дек
- Полный бардак: украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим
Читайте также
93%
0.39 66.27
0.43
Нашли ошибку?