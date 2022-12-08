Песков: Зеленский знает точную дату завершения конфликта на Украине

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 4 453

Песков: Зеленский знает, что при желании украинский конфликт может завершиться завтра

Песков: Зеленский знает точную дату завершения конфликта на Украине

Фото: Zuma \TASS / ТАСС

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Президент Незалежной прекрасно знает о своей ответственности перед народом, но ценить ее даже не пытается.

При желании президента Украины Владимира Зеленского боевые действия в зоне украинского конфликта могут быть завершены завтра. Сам Зеленский прекрасно об этом осведомлен. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Накануне Владимир Зеленский в интервью газете Politico высказал прогноз о завершении украинского конфликта в 2023 году.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение политолога о том, перед кем пытается выслужиться Владимир Зеленский со своими туманными прогнозами о скором завершении украинского конфликта.

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