Песков: обращения Путина к Федеральному собранию 27 декабря не будет

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Представитель Кремля сориентирует в случае новой информации, касаемо даты обращения главы государства.

Песков: обращения Путина к Федеральному собранию 27 декабря не будет

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool

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Российский президент Владимир Путин не будет обращаться к Федеральному собранию 27 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это неверное утверждение.

«Нет, это неправильное сообщение», — сказал представитель Кремля в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

Недавно в сети появилась информация, что послание Путина может состояться 27 декабря. Однако Песков ранее отмечал, что Кремль сориентирует в случае появления новой информации по поводу обращения президента.

Накануне пресс-секретарь российского лидера заявил, что в этом году большой пресс-конференции Владимира Путина не будет, однако глава государства непременно найдет возможность пообщаться с журналистами, ведь он и без того регулярно делает это, например, в ходе зарубежных мероприятий.

В том числе неизвестна дата проведения прямой линии с президентом. Известно, что у Путина очень динамичный график, поэтому составить точную дату проблематично. В августе представитель Кремля сообщил о планах соединения прямой линии с большой пресс-конференцией с российским лидером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сможет ли Эрдоган организовать встречу Путина и Зеленского.

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