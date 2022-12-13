Песков: обращения Путина к Федеральному собранию 27 декабря не будет

Российский президент Владимир Путин не будет обращаться к Федеральному собранию 27 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это неверное утверждение.

«Нет, это неправильное сообщение», — сказал представитель Кремля в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

Недавно в сети появилась информация, что послание Путина может состояться 27 декабря. Однако Песков ранее отмечал, что Кремль сориентирует в случае появления новой информации по поводу обращения президента.

Накануне пресс-секретарь российского лидера заявил, что в этом году большой пресс-конференции Владимира Путина не будет, однако глава государства непременно найдет возможность пообщаться с журналистами, ведь он и без того регулярно делает это, например, в ходе зарубежных мероприятий.

В том числе неизвестна дата проведения прямой линии с президентом. Известно, что у Путина очень динамичный график, поэтому составить точную дату проблематично. В августе представитель Кремля сообщил о планах соединения прямой линии с большой пресс-конференцией с российским лидером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сможет ли Эрдоган организовать встречу Путина и Зеленского.