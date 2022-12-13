Пармейстер назвал смертельную ошибку любителей бани

По словам специалиста, в парной быстрее наступает состояние опьянения.

Употребление алкоголя в бане может привести к ожогам, аритмии и инфаркту. Об этом рассказал пармейстер (специалист-банщик с медицинским образованием — Прим. ред.) Олег Тарасов.

«При употреблении алкоголя в бане расширяются сосуды, усиливается кровоток и повышается давление. А сердце в парилке работает на том же уровне, что и при серьезных физических нагрузках. Добавьте сюда расширенные алкоголем сосуды и получите, как минимум аритмию, а то и инфаркт», — объяснил эксперт в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, в парной состояние опьянения наступает быстрее. При этом ощущение количества пара притупляется и можно получить ожоги.

Также спиртное не следует употреблять сразу после бани. Лучше дать организму «остыть» и восполнить водный баланс. Выпить кружку пива можно через пару часов после банных процедур. В самой бане лучше пить воду и травяной чай с вареньем или сухофруктами.

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