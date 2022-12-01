Поддать жару: в России разрешили устанавливать сауну прямо в квартире

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В России с 1 декабря вступают в силу обновленные правила МЧС о системах противопожарной защиты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

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Но это должна быть строго заводская модель с соблюдением всех норм и правил. Что нужно учесть?

Меняются с 1 декабря правила МЧС о системах противопожарной защиты. Кроме прочего, теперь каждый житель многоквартирного дома может установить себе настоящую сауну. Прямо в ванной. Условий много: от заводской модели до строгого соблюдения норм, но даже с такими послаблениями нелегальные парилки, сделанные в прямом смысле слова на коленке, не исчезнут. Почему? Знает Алексей Полторанин.

Громкая музыка, расслабленные клиенты и повсюду этот древесный запах. Каждый вечер в подвальном помещении многоквартирного дома начинает работать нелегальная парилка. От соседства с ней уже давно страдают жильцы и просят правоохранителей закрыть точку.

«У нас может быть и воды недостаточно, перекрыта вода. Они бассейн свой набирают, пожалуйста, могут воду закрыть, а мы сидим без воды, пока она не появится», — рассказала жительница Петербурга Валентина Кириллова.

В квартирах бани запрещены по закону, а вот поддать жару разрешено, если на своих квадратных метрах установили индивидуальную сауну. С 1 декабря вступают в силу обновленные правила МЧС о системах противопожарной защиты. И теперь можно устанавливать инфракрасные кабины и хаммамы практически на любом этаже.

«При этом следует отметить, что индивидуальные сауны в квартирах как были разрешены до изменений, так и после 1 декабря так же допускается», — заявил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Ленинградской области Александр Охотников.

Но погреться в сауне в своей квартире можно, если она сделана не своими руками. Это должна быть строго заводская модель с соблюдением всех норм и правил.

«Вот, например, образцы саун, выполненных по индивидуальному заказу. Внутри полная теплоизоляция, поэтому никакого дискомфорта соседям. Так же никакого открытого огня. Сауна подключена к электросети», — рассказал корреспондент Алексей Полторанин.

Спрос на такие образцы сейчас огромный, но если для установки требуется перепланировка ее нужно согласовывать. Сейчас хозяева квартир стараются, кто во что горазд — мастерят сауну сами прямо на лоджии или в ванной комнате. Никаких согласований и мыслей о пожарной безопасности. К чему приводит такая халатность, можно понять по кадрам из Анапы. Из-за замыкания электропроводки в сауне сгорело 24 квартиры. К счастью, никто не пострадал.

В интернете сейчас десятки сомнительных предложений. Под видом покупателя отправляемся по одному из адресов. Седьмой этаж старого панельного дома на юге Петербурга. Продают двухкомнатную квартиру с сауной на двоих. Быстрый нагрев, подключена к электричеству.

— Она есть в плане?

— Нет. В плане просто там ниша и все.

Под парилку переделан гардероб. Владелец жилья признается: перепланировку ни с кем не согласовывал. Впрочем, сделка, уверяет его риелтор, все равно пройдет гладко.

«Мы не брали бы квартиру просто, если был бы перенос мокрых точек. В любом случае оформляется, проблем здесь не будет», — заявляет риелтор.

Проблемы со сделкой, предупреждают опытные риелторы, могут возникнуть, если покупатель приобретает жилье в ипотеку.

«Банки не всегда лояльно смотрят на перепланировку, есть ли еще перепланировка не узаконена, то это просто практически стоплайн», — сообщил президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Игорь Горский.

И если даже удастся оформить покупку, вопросы к новому покупателю могут возникнуть у управляющей компании или жилищной инспекции. Они потребуют вернуть квартиру в изначальный вид, и тогда выпускать пар уже придется в суде.

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🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 декабря

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