Теперь в России: активистки облили кремом картину на выставке в Санкт-Петербурге

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 75

В Санкт-Петербурге активистки облили картины кремом от прыщей на выставке

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Dorit Kerlekin; 5-tv.ru

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Обливание картин некими субстанциями — стало новым трендом среди активистов.

Никто не ждал, но они появились и в России. Так называемые активисты, которые забегают в музеи по всему миру и портят великие произведения искусства на этот раз добрались до культурной столицы Санкт-Петербурга.

На выставку под названием «Найти Бэнкси» в Севкабеле в прямом смысле слова прибежали подростки. С непонятными криками они облили одну из картин кремом против прыщей. Это случилось около 16:00 по мск.

Вандалами оказались две девушки, которые пытались этим поступком донести до людей, что косметикой пользоваться не стоит. Интересно, поняли ли их посыл те петербуржцы, которые пришли изучить любимые работы художника?

В последнее время обливание картин некими субстанциями стало новым трендом среди среди активистов. Однако пока их «активности» были вне России.

Первой подобной акцией было выступление двух активисток британского движения Just Stop Oil в Лондонской национальной галерее 14 октября. Они вылили томатный суп Heinz на картину Ван Гога «Подсолнухи», а потом приклеили руки к стене рядом 23 октября активисты «Последнего поколения» забросали пюре картину Клода Моне «Стога сена» в Музее Барберини в Потсдаме.

Потом активисты Just Stop Oil провели акцию у картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в королевской галерее Маурицхейс в Гааге. Один активист приложил голову к стеклу картины, другой облил товарища красной жидкостью, а потом приклеил свою руку к стенес картиной.

Как ранее писал 5-tv.ru, акции экоактивистов уже приравнивают к преступлениям и даже называют настоящим терроризмом.

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