«Липкий терроризм»: экоактивисты парализовали работу аэропорта в Берлине

Немецким диспетчерам пришлось перенаправлять множество рейсов после того, как радикалы проникли на территорию столичной авиагавани и приклеили себя к взлетной полосе.

Все чудовищнее становится вандализм экоактивистов: вслед за странными выступлениями в музеях, когда картины обливали супом, в ход пошли акции, которые больше похожи на теракт. Борцы с изменением климата парализовали работу аэропорта в Берлине, приклеив себя к взлетной полосе, не забывая при этом вести интернет-трансляцию. Но европейские власти не торопятся запрещать это радикальное движение.

Климат-терроризм происходит в прямом эфире — активисты перерезают забор берлинского аэропорта обычными кусачками и беспрепятственно проникают на взлетно-посадочную полосу сразу с двух сторон, успевая транслировать каждый свой шаг на многомиллионную аудиторию соцсетей. А дальше все по накатанной: приклеивают себя к взлетной полосе, разворачивают плакаты, выдвигают требования.

«Мы должны взять на себя всю ответственность и сказать нашему правительству, что мы все хотим экологически чистые авиабилеты: меньше выбросов от самолетов путем снижения их скоростных лимитов», — заявили радикалы.

Первые полицейские сирены появились спустя не менее десяти минут после вторжения. За это время эко-активисты успели даже на велосипеде посреди полосы покататься. А вот самолеты пришлось экстренно перенаправлять в другие аэропорты и до сих пор на табло — многочасовые задержки как прибывающих, так и отправляющихся из Берлина рейсов.

Группа, которая нарочито называет себя «последним поколением», атакует европейские города на протяжении уже нескольких месяцев.

Климатические демонстранты едва ли не каждый день попадают в заголовки газет, устраивая погромы в музеях и приклеивая себя к асфальту. Недавно из-за их дорожной блокады в том же Берлине скорая помощь опоздала на место серьезного ДТП, в котором в результате погиб сбитый велосипедист.

Учитывая, что германское правительство смотрит на подобные акции сквозь пальцы, то и вторжение в аэропорт сойдет радикалам с рук. И это, пожалуй, все, что теперь нужно знать о европейской безопасности полетов, которую так просто оказалось парализовать.