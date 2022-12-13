«Ушел так рано»: Шура мог сыграть в последнем фильме Эльдара Рязанова

По словам артиста, ему сложно учить прозу, но сыграть в картине Рязанова он очень хотел.

Певец Шура рассказал, что известный советский режиссер Эльдар рязанов предлагал ему роль. По словам артиста, он должен был сыграть Кикимору.

«У меня до сих пор лежит папка сантиметров 15 — большой сценарий от великого Эльдара Рязанова, который предлагал у него сниматься. Если бы он не ушел от нас так рано, я бы сыграл в его фильме Кикимору. Я год учил текст: хотя его не так много, но для меня это сложно», — рассказал Шура в беседе сизданием Газета.ру.

Артист отметил, что неоднократно отказывался от съемок в кино и участия в спектаклях даже за «большие деньги». Музыкант признался: ему сложно учить прозу, хотя у него была «пятерка» по русскому языку и литературе.

Как ранее писал 5-tv.ru, Шура помирился с мамой после многолетней ссоры. Программе Пятого канала «Светская хроника» удалось узнать, удалось ли артисту отпустить детские обиды и какие перемены ожидают его в ближайшем будущем. Например, артист собирается переезжать в новую квартиру. Ему очень нравится место, где он скоро будет жить. Кроме того, рядом есть яхт-клуб и бассейн.