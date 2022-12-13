Путин: мы никому не позволим очернить и оболгать героев России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Путин назвал твердые знания самым главным оружием России.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российский президент Владимир Путин записал видеообращение по случаю 75-летия Российского общества «Знание». В ходе своей речи он затронул очень важную тему для современного общества.

Он отметил, что основанное после Великой Отечественной войны общество направило все силы на обеспечение широкого, по-настоящему массового образования и освоения научных знаний, которые стали фундаментом социально-экономического развития.

«После Победы в Великой Отечественной войне наши ученые, весь наш народ именно своим трудом и интеллектом добились бесспорных, прорывных достижений во многих областях и сферах», — добавил российский лидер.

Путин выделил тот факт, что граждане страны должны помнить о прошлом и гордиться им. А обществу России придется вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере использовать колоссальные возможности.

Российский президент добавил, что на плечах Российского общества «Знание» лежит немалая ответственность, но задачи его вышли на совершенно новый уровень.

«Рассчитываю, что ваш вклад в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти, включая защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг. Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия будет бороться за свои интересы всеми имеющимися средствами.

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