Торгпред РФ сообщил о продолжении поставок российского СПГ в Финляндию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Торгпред Логинов: Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России

Торгпред РФ сообщил о продолжении поставок российского СПГ в Финляндию

Фото: © РИА Новости / Владимир Михайлов

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Финская сторона усиленно ищет возможности отказаться от топлива из России, но пока безуспешно.

Российский торгпред в Финляндии Антон Логинов сообщил о продолжающихся поставках сжиженного природного газа (СПГ) из России в Финляндию. По его словам, с января по сентябрь его импортировали на 75 миллионов евро, что составляет 88% от всего финского импорта СПГ.

«Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО „Новатэк“ по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было», — цитирует Логинова РИА Новости.

При этом, отметил торгпред, Финляндия прорабатывает варианты отказа от покупки российского СПГ. В частности, она арендовала американский плавучий терминал СПГ, который планируют ввести в эксплуатацию в январе 2023 года.

Однако, по словам Логинова, есть ряд факторов, не позволяющих Финляндии сиюминутно отказаться от российского сжиженного газа. В их числе техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокие цены на СПГ в Европе, а также низкая рентабельность перевозки малых объемов газа для мировых поставщиков, таких как Катар и Австралия.

На днях немецкий телеканал ZDF опубликовал данные исследования Кильского института мировой экономики, согласно которым Германия и другие страны Евросоюза продолжают покупать российский СПГ. Так, в ФРГ «голубое топливо» идет из Бельгии в объеме около пяти миллиардов кубометров в год, что составляет почти 5% от потребности страны в газе.

По данным энергетической компании ICIS, на сегодня 13% европейского импорта СПГ поступает из России. Покупатели первой очереди — Франция, Нидерланды и Бельгия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия может снова стать главным поставщиком газа в Евросоюз. К такому выводу пришло агентство Bloomberg. По мнению его аналитиков, Европе нужно сохранить конкурентоспособность во всех сферах, а для этого ей необходим дешевый газ, который можно получить только от России.

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